أمانة الجوف تمنح الشباب فرصة لعرض منتجاتهم بسوق التمور بسكاكا

2020-08-15

متابعات الخليج 365 - الجوف

دشنت أمانة منطقة الجوف سوق التمور بمدينة سكاكا، لتمكين الشباب ومنحهم الفرصة لعرض منتجات مشروعاتهم في السوق، وتوفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات لهم.

وأوضحت أمانة الجوف أن هذه الخطوة تأتي إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وبدعم ومتابعة من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، وإشراف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، حيث تم تجهيز الموقع بالكامل وفق مواصفات الجودة والسلامة المعتمدة، وفي إطار الجدول الزمني المحدد للمشروع.

وأضافت بأنه تم توفير كافة الخدمات بالموقع، من مظلات وأرصفة ومواقف للسيارات، كما تم تخطيط الموقع بتصميم يتيح سهولة الدخول والخروج والحركة للمستفيدين، وأنه تم تجهيز وتهيئة مختبر الأمانة بالموقع ليواصل عمله طوال موسم التمور حيث يعمل على سحب العينات وإجراء الفحوصات لضمان سلامة وأمان منتجات التمور ومطابقتها للمواصفات.

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وأشارت إلى إقامة سوق حراج التمور وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمستثمرين والزوار من خلال كوادر مؤهلة، مع مراعاة تنفيذ الخطة الوقائية للباعة والمستهلكين بوضع الاحترازات الوقائية كافة الخاصة بالبروتوكولات الصحية، كذلك أعمال التعقيم والتطهير والنظافة العامة للسوق، إضافة لاتباع بروتوكولات أسواق النفع العام، التي يأتي من ضمنها فرض التباعد بين الباعة والمتسوقين في أماكن العمل المزدحمة، وقياس درجة حرارة العاملين يوميًّا وكذلك وتطبيق اشتراطات السلامة .

ونوهت الأمانة إلى أن تشغيل سوق التمور بسكاكا يهدف إلى استقطاب منتجي التمور وفتح الفرص أمام الشباب وخدمة المتسوقين من المواطنين والمقيمين.

وأكدت أمانة منطقة الجوف أن مركز التواصل والبلاغات يستقبل البلاغات كافة عبر (940)، ويعمل لمباشرتها على مدى 24 ساعة.

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