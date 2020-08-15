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الزكاة والدخل تتيح خدمة معرفة مدى استحقاق عقارك للضريبة
من خلال خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم السبت، أنه يمكن للأفراد معرفة مدى استحقاق عقاراتهم لضريبة القيمة المضافة بطريقة سهلة.
وأوضحت هيئة الزكاة والدخل، أن ذلك يتم من خلال خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد، عبر الرابط الإلكتروني التالي من (اضغط هنا).
وتعد ضريبـة القيمـة المضافـة هـي ضريبـة غيـر مباشـرة تفرض علـى توريدات السـلع والخدمـات الخاضعـة للضريبة، وتعد التوريـدات العقارية بمثابة توريـدات لســلع خاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساسـية.
وفيمــا يتعلــق بالعقــار تفــرض الضريبــة علــى التوريــدات التــي يقــوم بهــا المــوردون العقاريون (البائعون) الخاضعون للضريبة سـواء كانوا أفراداً أو شركات أو مؤسســات.
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