187 إصابة كورونا جديدة في جازان وتعافي 118 حالة

2020-08-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

ارتفعت حالات كورونا في منطقة جازان إلى 187 حالة، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 14 مدينة، حيث سجلت جازان 57 إصابة، والعيدابي 22 إصابة، وأبو عريش 19 إصابة، وبيش 18 إصابة، وصامطة 18 إصابة، وصبيا 12 إصابة، والدائر 10 إصابات، وفرسان 8 إصابات، والريث 8 إصابات وفيفاء 7 إصابات، والطوال 3 إصابات، والعارضة إصابتين، وضمد إصابتين.

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كما تم تسجيل إصابة واحدة في أحد المسارحة، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 118 حالة شفاء، بينما تم تسجيل حالة وفاة في جازان.

إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 7525 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 5682 حالة، وبلغ عدد الوفيات 79 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1764 حالة.

إجمالي الحالات في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1413 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 297315 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 264487 حالة، وبلغ عدد الوفيات 3369 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 29459 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1766 حالة.

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