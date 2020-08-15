، الحكم السعودي يشارك في مباريات الهلال والنصر والأهلي ،

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كشفت لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء «حكام مباريات اليوم» في ختام منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقام مساء اليوم 4 مباريات، الأولى تجمع العدالة مع الهلال عند الساعة 06:55 والثانية تجمع الفيصلي وضيفه الأهلي عند الساعة 06:10 والثالثة بين التعاون وضمك عند الساعة 07:15 وتختتم الجولة بمباراة قوية تجمع النصر والوحدة عند الساعة 08:50.
وجاء حكام مباريات اليوم على النحو التالي:
أسندت لجنة الحكام مباراة الهلال والعدالة التي ستقام على ملعب مدينة الأمير عبد اللهبن جلوي الرياضية بالأحساء إلى طاقم تحكيمي مكون من:
• ماتياس جيسترانيوس: حكم ساحة (فنلندي).
• جان أرافيرتا: مساعد أول (فنلندي).
• ميكا ساكاري: مساعد ثان (فنلندي).
• خالد صلوي: حكم رابع (سعودي).
• كرزيستوف ياكوبيك: حكم فيديو (بولندي).
• ياسر السلطان: مساعد حكم الفيديو (سعودي).
وأوكلت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة الأهلي والفيصلي التي تقام على ملعب مدينة المجمعة الرياضية إلى طاقم تحكيم مكون من:
• جيديمانيس مازيكا: حكم ساحة (ليتواني).
• فوتاوتاس سيمكوس: مساعد أول (ليتواني).
• فيتنيس كازلوسكاس: مساعد ثان (ليتواني).
• ماجد الشمراني: حكم رابع (سعودي).
• دانييل ستيفانسكي: حكم الفيديو (بولندي).
• عمر الجمل: مساعد حكم الفيديو (سعودي).
وكلفت لجنة الحكام طاقم تحكيم تشيكي لقيادة مباراة النصر والوحدة التي ستقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، يتكون من:
• بافل كارلوفيتش: حكم ساحة (تشيكي).
• إيفو نادفورنيك: مساعد أول (تشيكي).
• توماس موكروستش: مساعد ثان (تشيكي).
• فيصل البلوي: حكم رابع (سعودي).
• توماس بونجار: حكم الفيديو (مجري).
• هشام الرفاعي: مساعد حكم الفيديو (سعودي).
15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441 05:50 PM
في ختام مباريات الجولة 25.. مساء اليوم
كشفت لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء «حكام مباريات اليوم» في ختام منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقام مساء اليوم 4 مباريات، الأولى تجمع العدالة مع الهلال عند الساعة 06:55 والثانية تجمع الفيصلي وضيفه الأهلي عند الساعة 06:10 والثالثة بين التعاون وضمك عند الساعة 07:15 وتختتم الجولة بمباراة قوية تجمع النصر والوحدة عند الساعة 08:50.
وجاء حكام مباريات اليوم على النحو التالي:
أسندت لجنة الحكام مباراة الهلال والعدالة التي ستقام على ملعب مدينة الأمير عبد اللهبن جلوي الرياضية بالأحساء إلى طاقم تحكيمي مكون من:
• ماتياس جيسترانيوس: حكم ساحة (فنلندي).
• جان أرافيرتا: مساعد أول (فنلندي).
• ميكا ساكاري: مساعد ثان (فنلندي).
• خالد صلوي: حكم رابع (سعودي).
• كرزيستوف ياكوبيك: حكم فيديو (بولندي).
• ياسر السلطان: مساعد حكم الفيديو (سعودي).
وأوكلت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة الأهلي والفيصلي التي تقام على ملعب مدينة المجمعة الرياضية إلى طاقم تحكيم مكون من:
• جيديمانيس مازيكا: حكم ساحة (ليتواني).
• فوتاوتاس سيمكوس: مساعد أول (ليتواني).
• فيتنيس كازلوسكاس: مساعد ثان (ليتواني).
• ماجد الشمراني: حكم رابع (سعودي).
• دانييل ستيفانسكي: حكم الفيديو (بولندي).
• عمر الجمل: مساعد حكم الفيديو (سعودي).
وكلفت لجنة الحكام طاقم تحكيم تشيكي لقيادة مباراة النصر والوحدة التي ستقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، يتكون من:
• بافل كارلوفيتش: حكم ساحة (تشيكي).
• إيفو نادفورنيك: مساعد أول (تشيكي).
• توماس موكروستش: مساعد ثان (تشيكي).
• فيصل البلوي: حكم رابع (سعودي).
• توماس بونجار: حكم الفيديو (مجري).
• هشام الرفاعي: مساعد حكم الفيديو (سعودي).
، الحكم السعودي يشارك في مباريات الهلال والنصر والأهلي ،
المصدر : الخليج 365
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