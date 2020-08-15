محمد بن مسعود - الدمام - الخليج 365 أن قضى وقتاً في ألمانيا للعلاج ذكر المستشار الإعلامي لملك البحرين على "تويتر"، اليوم (السبت)، أن رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة غادر المملكة في زيارة خاصة للخارج. ويشغل الشيخ خليفة منصب رئيس الوزراء منذ أن أعلنت المملكة الاستقلال عن بريطانيا عام 1971، وقد أمضى خلال هذا العام وقتاً في ألمانيا للعلاج وعاد إلى البحرين في مارس (آذار)، وفقاً لـ"رويترز". 15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441 05:24 PM الخليج 365 أن قضى وقتاً في ألمانيا للعلاج Advertisements رئيس وزراء البحرين يغادر البلاد في زيارة خاصة للخارج رئيس وزراء البحرين يغادر البلاد في زيارة خاصة للخارج ذكر المستشار الإعلامي لملك البحرين على "تويتر"، اليوم (السبت)، أن رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة غادر المملكة في زيارة خاصة للخارج. ويشغل الشيخ خليفة منصب رئيس الوزراء منذ أن أعلنت المملكة الاستقلال عن بريطانيا عام 1971، وقد أمضى خلال هذا العام وقتاً في ألمانيا للعلاج وعاد إلى البحرين في مارس (آذار)، وفقاً لـ"رويترز". الكلمات المفتاحية ، رئيس وزراء البحرين يغادر البلاد في زيارة خاصة للخارج ،

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