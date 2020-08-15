، نائب أمير الرياض يعزي أسرة "بن فهيد" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدم نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة لأسرة ابن فهيد، في وفاة فيحان بن هذال بن فهيد - رحمه الله -.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه نائب أمير المنطقة، بابن الفقيد طلال بن بن فيحان بن هذال بن فهيد.

وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن، المولى -عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وعبر طلال بن فيحان، باسمه ونيابة عن أسرة ابن فهيد، عن شكره وتقديره للأمير محمد بن عبدالرحمن، على تعازيه ومواساته العزيزة على الجميع، داعيًا الله أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.