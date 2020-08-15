بالفيديو.. مراحل زراعة الأرز الحساوي وموعد حصاده

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الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى): تحدث أحد فلاحي الأحساء عن تفاصيل زراعة الأرز الحساوي الذي بات مهددا بالإنقراض بسبب المياه الجوفية. تحدث أحد فلاحي الأحساء عن تفاصيل زراعة الأرز الحساوي الذي بات مهددا بالإنقراض بسبب المياه الجوفية. وقال الفلاح خلال حواره عبر قناة الإخبارية:" زراعة الأرز الحساوي تمر بمراحل كثيرة وشاقة، وما زلنا مهتمين بزراعته حتى وقتنا الحاضر ". وأضاف الفلاح:" زراعة الأرز الحساوي تبدأ في شهر وحصاده يكون بعد ٦ شهور من زراعته "، موضحا:" الأحساء تميزت منذ سنوات بزراعة الأرز الحساوي حتى أصبح مطلبا لأهالي الأحساء وزوارها ". ولفت الفلاح:" المياه الجوفية تهدد الأرز الحساوي بالإنقراض ومازال يعتبر أغلى أنواع الأرز في العالم والذي بلغ سعره ٤٠ ريال تقريبا ".

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