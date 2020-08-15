شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الرياح السطحية على 6 مناطق بالمملكة غدًا الأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة الأرصاد عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الأحد في المملكة.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية، وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، كذلك على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة وسواحل عسير وجازان.

كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران ،جازان وعسير.