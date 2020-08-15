شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم شراء المحاصيل الزراعية قبل تمام نضجها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم السبت، حكم شراء المحاصيل الزراعية قبل تمام نضجها.
وقال الشيخ سعد الخثلان، خلال مشاركته مع برنامج "يستفتونك" على قناة الرسالة، أنه إذا كان قد بدا فيه الصلاح فلا بأس بذلك، أما إذا كان لم يبد فيه الصلاح فلا يجوز.
وأشار "الخثلان" إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الثمار قبل بلوغ صلاحها، وعن بيع الحَب قبل أن يشتد، لافتًا إلى أن بلوغ الصلاح يكون على حسب كل ثمرة.
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