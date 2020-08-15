3 مزايا تقدمها لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة لحياة المواطن

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة تساهم في تحسين جودة الحياة في مدن المملكة. أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة تساهم في تحسين جودة الحياة في مدن المملكة. وأضافت أن اللائحة تفيد حياة المواطن حيث توفرعقارات بلدية قريبة له، بجانب زيادة المساحات الخضراء والمرافق العامة. كما توفر فرص عمل جديدة، وبيئة حضرية من خلال استثمارات بلدية، وإقامة الفعاليات في مختلف المناطق ورفع جودة الأسواق.

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