شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. دانية الصبان تتحدى المرض وتحقق حلمها بالغناء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): نجحت مواطنة بجدة في تحدي المرض ومعوقات الحياة والخروج بموهبتها الغنائية للجمهور لتحقق نجاح هائل في فترة وجيزة . نجحت مواطنة بجدة في تحدي المرض ومعوقات الحياة والخروج بموهبتها الغنائية للجمهور لتحقق نجاح هائل في فترة وجيزة . وكشفت "دانية الصبان " كيف بدأت الغناء منذ أن كانت في سن صغيرة وطورت نفسها بنفسها حتى حققت حلمها . وأكدت انها تلقت الدعم من والدها ووالدتها وتشعر بتشجيع المتابعين لها وتعتزم تقديم الفن الراقي والكلمات الهادفة وفقاً لـ "الإخبارية " . وقدمت "الصبان " اكثر من اغنية لاقت نجاح كبير على مواقع التواصل الإجتماعي لتضرب مثلاً في تحدي اي صعوبات .

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