شكرا لمتابعة خبر عن خميس مشيط تسجل أعلى معدل لإصابات كورونا اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

كشفت وزارة الصحة، أن محافظة خميس مشيط سجلت اليوم السبت، المعدل الأعلى من حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة بـ76 حالة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تسجيل 1413 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلًا عن تسجيل 1528 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 264,487 حالة، و31 وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 3369 حالة.