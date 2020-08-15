شكرا لمتابعة خبر عن ‏«الصحة»: تسجيل 1413 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل 1413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وفي السياق نفسه، كشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 1528 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 264,487 حالة، فضلًا عن تسجيل 31 وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 3369 حالة.