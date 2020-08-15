بالفيديو.. أمطار غزيرة على أبها

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): وثق مقطع فيديو امطار غزيرة على شمال أبها بمنطقة عسير اليوم السبت . وثق مقطع فيديو امطار غزيرة على شمال أبها بمنطقة عسير اليوم السبت . وأظهر الفيديو تدفق المياه بصورة كبيرة على أحد الطرق السريعة فيما لم تتعطل الحركة المرورية . وكانت التوقعات تشير إلى هطول الأمطار اليوم على جازان وعسير مع وجود رياح نشطة .

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