شكرا لمتابعة خبر عن رصد مقهى أقام حفلًا غنائيًا مختلطًا بالقطيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى):

تقدم مواطن ببلاغ إلى بلدية محافظة القطيف بشأن تنظيم حفل غنائي مختلط داخل أحد المقاهي، مع وجود عدد من المخالفات، منها التكدس وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم لبس الكمامات.

وكشف مقطع فيديو في البلاغ، عن الحفل الغنائي المختلط المقام داخل أحد المقاهي بمحافظة القطيف، حيث تواجد عدد كبير من الزبائن في مساحة ضيقة داخل المقهى، مخالفين بذلك الإجراءات الاحترازية.

ومن جانبها، تفاعلت بلدية القطيف مع البلاغ؛ مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراء النظامي حسب الأنظمة المتبعة بحق المقهى المخالف.