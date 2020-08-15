شكرا لمتابعة خبر عن رصد مقهى أقام حفلًا غنائيًا مختلطًا بالقطيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى):تقدم مواطن ببلاغ إلى بلدية محافظة القطيف بشأن تنظيم حفل غنائي مختلط داخل أحد المقاهي، مع وجود عدد من المخالفات، منها التكدس وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم لبس الكمامات.
وكشف مقطع فيديو في البلاغ، عن الحفل الغنائي المختلط المقام داخل أحد المقاهي بمحافظة القطيف، حيث تواجد عدد كبير من الزبائن في مساحة ضيقة داخل المقهى، مخالفين بذلك الإجراءات الاحترازية.
ومن جانبها، تفاعلت بلدية القطيف مع البلاغ؛ مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراء النظامي حسب الأنظمة المتبعة بحق المقهى المخالف.
كانت هذه تفاصيل خبر رصد مقهى أقام حفلًا غنائيًا مختلطًا بالقطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.