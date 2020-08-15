شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط 300 ألف عبوة تجميل فاسدة قبل بيعها بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت هيئة الغذاء والدواء من ضبط مؤسسة غير مرخصة تقوم بتخزين وتداول منتجات تجميلية دون اتباع اشتراطات التخزين السليم، تمكنت هيئة الغذاء والدواء من ضبط مؤسسة غير مرخصة تقوم بتخزين وتداول منتجات تجميلية دون اتباع اشتراطات التخزين السليم، وأكدت " الغذاء والدواء " انه تم ضبط ٣٠٠ ألف عبوة وإحالة المنشأة لاستكمال الإجراءات اللازمة. وأشارت إلى استمرار الحملات التفتيشية في جميع مناطق المملكة للكشف عن المنشآت الغذائية والدوائية التي لا تطبق الإشتراطات وتضر بصحة المواطنين والمقيمين .

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