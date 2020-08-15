شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "غرف الأحاجي والألغاز" تجربة جديدة لقاصدي الأماكن الترفيهية بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

طرح مجموعة من الشباب مبادرة ترفيهية في جدة ، وهي "غرف الأحاجي والألغاز"، والتى يتم فيها احتجاز مجموعة من الأشخاص في مكان ما، ولديهم مهمة محددة يجب أن ينجحون في إنهائها قبل نهاية الوقت.

وذكر أحد الشباب المسؤولين عن المشروع، محمد نصار، أنهم أطلقوا المشروع منذ 2016، مضيفا أن فكرة الأحاجي وصندوق المتاهة لا تعتمد فقط على الترفيه، إنما فيها أيضا تعليم ونوع المغامرة.

ولفت إلى أن المشروع مناسب للعائلات، مؤكداً أن الإقبال جيد، ويتم في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا .