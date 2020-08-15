شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك سعود مع مسؤولي أرامكو ومحطة التابلاين بالقيصومة عام 1959 م والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): كشفت صورة تاريخية نادرة عن أحد اجتماعات الملك سعود بن عبدالعزيز – طيب الله ثراه – مع مسؤولي أرامكو ومحطة التابلاين . كشفت صورة تاريخية نادرة عن أحد اجتماعات الملك سعود بن عبدالعزيز – طيب الله ثراه – مع مسؤولي أرامكو ومحطة التابلاين . وأظهرت الصورة التي تعود لعام 1959 م وتحديداً يوم 20 فبراير ، الملك سعود على مأدبة الغداء في محطة التابلاين في القيصومة مع نائبي الرئيس في أرامكو والتابلاين بعد النقاش حول أوضاع اكبر خط لنقل النفط للعديد من الدول .

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