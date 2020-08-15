شكرا لمتابعة خبر عن موعد انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الصقور السعودي -حفظه الله - بأن يقام مهرجان الملك عبد العزيز للصقور في نسخته الثالثة ابتداء من يوم السبت 13 ربيع الثاني الموافق 28 نوفمبر ۲۰۲۰م .

وكشف نادي الصقور، في بيان صحافية، اليوم السبت، أن المهرجان الذي يعد فعالية وطنية لتعزيز الوعي والتثقيف بالموروث الثقافي لدى شرائح المجتمع المختلفة يقام حرصًا من ولي للعهد على عدم انقطاع ممارسة ملاك وهواة الصقور لهوايتهم التراثية خاصة أن هناك فوائد تطويرية تعود عليهم بشكل إيجابي من خلال الاستمرار في مسابقتي الملواح والمزاين.

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وأكد النادي أن المهرجان يقام في إطار حرص القيادة الرشيدة، وسعيها الدائم للحفاظ على موروث الآباء والأجداد، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الثقافية والحضارية وتثقيف الأبناء بتاريخ هذه الهواية العريقة وما يرتبط بها من القيم والعادات الأصيلة.

وأكد على أن المهرجان سيقام مع تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية" الواردة في "البروتوكولات الوقائية" الصادرة عن الجهات المختصة الضمان سلامة جميع المشاركين، مشددًا على أن ذلك أولوية قصوى بالنسبة للمسؤولين في نادي الصقور السعودي، كما أشار بيان النادي إلى أنه سيتم الإعلان عن آلية التسجيل في المهرجان وجدول المسابقات وتفاصيل الجوائز في وقت لاحق.

ويعتبر مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، ويقام سنويا في ملهم شمال الرياض من أكبر سباقات الصقور على مستوى العالم، بشهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ويشارك فيه نخبة ملاك الصقور على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، ويستهدف جميع فئات الصقور المشاركة في مسابقتي الملواح والمزاين.