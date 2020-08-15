إحالة القضية لجهة الاختصاص
تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، من إحباط محاولة تهريب (50) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل تجويف في صندوق مركبة، وذلك بمركز «عمود الريث».
وقال مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، إنه تم القبض على المتورط بها، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر.
وأشار العقيد الطويان، إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية وإحالة القضية والمواد المخدرة التي ضبطت بحوزته إلى جهة الاختصاص.
اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. إحباط مخطط إجرامي لتهريب طن من الحشيش المخدر إلى المملكة
حرس الحدود يحبط محاولة تهريب أكثر من نصف طن من الحشيش المخدر
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب 50 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش في صندوق مركبة بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.