إحباط تهريب 50 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش في صندوق مركبة بجازان

تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، من إحباط محاولة تهريب (50) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل تجويف في صندوق مركبة، وذلك بمركز «عمود الريث».

وقال مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، إنه تم القبض على المتورط بها، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر.

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وأشار العقيد الطويان، إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية وإحالة القضية والمواد المخدرة التي ضبطت بحوزته إلى جهة الاختصاص.

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