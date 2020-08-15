الحقيل: 37 ألف أسرة استفادت من «سكني» خلال يوليو رغم أزمة كورونا

10 آلاف أسرة سكنت منازلها بالفعل
أوضح وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، أن عدد الأسر المستفيدة من (سكني) خلال شهر يوليو الماضي بلغ (37,262) أسرة متضمنةً (10,524) أسرة سكنت بالفعل.
وقال الحقيل –عبر حسابه على تويتر- عن شهر يوليو هو الأكثر في عدد الأسر المستفيدة من الحلول السكنية لدى (سكني) هفقد بلغت (37,262) أسرة متضمنةً (10,524) أسرة سكنت منازل، حيث تواصل الحلول الرقمية خدمة مستفيدينا رغم جائحة كورونا.
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