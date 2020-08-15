أخبار السعودية اليوم.. طبيبة تنسى فوطة داخل بطن سيدة 9 أيام.. وتفاصيل جديدة عن حريق محلات الخيام وبيوت الشعر بالرياض

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت، الموافق 15 أغسطس 2020م، حيث نسيت طبيبة فوطة داخل بطن سيدة لمدة 9 أيام، والدفاع المدني يكشف تفاصيل حريق محلات الخيام وبيوت الشعر بالرياض، والدفاع المدني وأمطار متفاوتة ورياح قوية على مناطق عدة بالمملكة.

المرور: لا تقسيط للمخالفات.. ودفعها شرط للقيام بأي تعامل مع «أبشر»

أكد المرور السعودي عدم وجود تقسيط للمخالفات المرورية، مشيرًا إلى ضرورة دفع كامل المخالفة للتعامل مع بوابة «أبشر».

بالصور.. طبيبة تنسى فوطة داخل بطن سيدة لمدة 9 أيام.. والصحة تتدخل

تجاوبت وزارة الصحة مع استغاثة مواطن من المدينة المنورة، للتحقيق في قيام طبيبة بنسيان «فوطة» داخل بطن زوجته لمدة تسعة أيام، أثناء ولادتها بأحد المستشفيات الخاصة.

«الخضيري» يكشف فوائد البذور النابتة للجسم ويطالب بتناولها

أوضح العالم المتخصص في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أهمية البذور النابتة لصحة الجسم، لقيمتها الغذائية العالية.

السبيعي يكشف سر المشادة بين لاعبي الإتحاد والإتفاق

كشف فايز السبيعي مدير الكرة بنادي الإتفاق، عن سر غضب رايس مبولحي حارس مرمى الفريق دخوله في مشادة كلامية عقب انتهاء مباراة الإتحاد والإتفاق التي جرت أمس الجمعة.

«الخثلان» يوضح حكم تذوق البضاعة في المحلات دون شرائها

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم تذوق المأكولات مثل المكسرات وغيرها من المحلات دون وجود نية لشرائها.

إحباط تهريب 50 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش في صندوق مركبة بجازان

تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، من إحباط محاولة تهريب (50) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل تجويف في صندوق مركبة، وذلك بمركز «عمود الريث».

«الصحة» تعلق على ما يتردد عن عدم ملائمة لقاح كورونا الروسي للبالغين

علقت وزارة الصحة على ما يتم تداوله من عدم ملائمة اللقاح الروسي الجديد ضد فيروس كورونا للأشخاص البالغين، مشيرة إلى أنه لا توجد دراسات تثبت صحة تلك المقولة.

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الصحة: النساء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الغدة الدرقية.. والفحص المبكر ضروري لـ3 فئات

أوضحت وزارة الصحة أنَّ النساء أكثر تعرضًا من الرجال للإصابة بسرطان الغدة الدرقية، مشيرة إلى أنَّ ثلاث فئات معرَّضة أكثر من غيرهم للإصابة بهذا المرض، موضحة أهمية الفحص المبكر.

صحة حفر الباطن تنفذ 2092 زيارة رقابية للتأكد من تطبيق «إجراءات كورونا»

نفّذت إدارة الالتزام بصحة حفر الباطن عددًا من الزيارات الرقابية، التي بلغت 2092 زيارة ميدانية من بداية شهر فبراير الماضي إلى 13 أغسطس، للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد COVID-19، بلغت عدد الزيارات للمستشفيات 967 زيارة.

10 مخالفات مرورية تتراوح غرامتها بين 500 و900 ريال.. تعرف عليها

أوضحت الإدارة العامة للمرور -عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة- الغرامة المالية لنحو 10 مخالفات مرورية تتراوح قيمة كل منها من 500 إلى 900 ريال.

«الجوازات» تحدد حالة يتم فيها تغيير صورة جواز السفر

أوضحت المديرية العامة للجوازات ضرورة تغيير صورة جواز السفر إذا كانت تختلف عن صورة بطاقة الأحوال بشكل ملحوظ وواضح.

لموظفي القطاع العام.. هكذا يمكنك تسوية معاشك من المؤسسة العامة للتقاعد

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر موقعها الإلكتروني طريقة تسوية المعاش التقاعدي لموظفي القطاع العام، وفقًا لنظام التقاعد المدني.

الدفاع المدني يكشف تفاصيل حريق محلات الخيام وبيوت الشعر بالرياض

أكَّد المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني المقدم محمد الحمادي عدم وجود خسائر بشرية أو إصابات في حريق محلات للخيام وبيوت الشعر بالرياض.

الحصيني: أمطار متفاوتة ورياح قوية على مناطق عدة بالمملكة

وقال الحصيني –عبر حسابه على تويتر- إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لمتوسطة، على مرتفعات جازان، إضافة إلى اليمن وسلطنة عمان.

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