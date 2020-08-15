بالصور.. تأهيل 220 شجرة تضرَّرت من الأمطار والسيول بالمدينة

ضمن المرحلة الأولى وبمشاركة جهات حكومية
واصلت أمانة منطقة المدينة المنورة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة والجمعية التعاونية للنحالين، استكمال المرحلة الأولى لتأهيل وإعادة الأشجار التي تضررت خلال فترة هطول الأمطار وجريان السيول التي شهدتها المنطقة الفترة الماضية.
قامت الفرق الميدانية بحصر الأشجار التي سقطت جراء العواصف والسيول والرياح في عدد من مناطق المدينة المنورة، وتم إعادة ترميم وتأهيل 220 شجرة –ضمن المرحلة الأولى- باستخدام معدات ووسائل متعددة، وبمشاركة أفراد من الكوادر البشرية .
يذكر أنَّ مبادرة تأهيل وإعادة الأشجار المتضررة تأتي في إطار جهود أمانة منطقة المدينة المنورة في توعية المجتمع للاهتمام بالبيئة والتوسّع في زراعة الأشجار في المدينة المنورة والحفاظ عليها والحد من التصحر وخفض معدلات التلوث البيئي .
اقرأ أيضًا:
«أمانة المدينة» تُنفذ 2050 جولة رقابية.. وتغلق 55 منشأة
أمانة المدينة المنورة تُزيل أكثر من نصف مليون متر مربع تعدياتٍ في أسبوع
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تأهيل 220 شجرة تضرَّرت من الأمطار والسيول بالمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.