بالصور.. تأهيل 220 شجرة تضرَّرت من الأمطار والسيول بالمدينة

واصلت أمانة منطقة المدينة المنورة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة والجمعية التعاونية للنحالين، استكمال المرحلة الأولى لتأهيل وإعادة الأشجار التي تضررت خلال فترة هطول الأمطار وجريان السيول التي شهدتها المنطقة الفترة الماضية.

قامت الفرق الميدانية بحصر الأشجار التي سقطت جراء العواصف والسيول والرياح في عدد من مناطق المدينة المنورة، وتم إعادة ترميم وتأهيل 220 شجرة –ضمن المرحلة الأولى- باستخدام معدات ووسائل متعددة، وبمشاركة أفراد من الكوادر البشرية .

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يذكر أنَّ مبادرة تأهيل وإعادة الأشجار المتضررة تأتي في إطار جهود أمانة منطقة المدينة المنورة في توعية المجتمع للاهتمام بالبيئة والتوسّع في زراعة الأشجار في المدينة المنورة والحفاظ عليها والحد من التصحر وخفض معدلات التلوث البيئي .

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