بعد انتهاء الإجازة الصيفية
يستعد قادة المدارس والإداريون والإداريات للعودة إلى المدارس بدءًا من يوم غد الأحد، بعد انتهاء إجازتهم الصيفية.
من جانبه، رحَّب المدير العام للتعليم في منطقة الباحة، الدكتور عبد الخالق الزهراني، بعودة قادة وقائدات المدارس والهيئة الإدارية، والمشرفين والمشرفات في عام دراسي جديد.
وقال الزهراني –وفقًا لحساب تعليم الباحة على تويتر- إننا نتشارك المسؤولية خلال العام الدراسي الجديد لتربية أبناء وبنات الوطن، وغرس قيم الفضيلة والانضباط، والالتزام في نفوسهم، ومواصلة خدمة العمل التربوي والتعليمي.
بدوره، رحّب مدير عام تعليم جدة، بعودة الهيئة الإشرافية والإدارية والقيادات في مكاتب التعليم والمدارس إلى مقار عملهم غدًا الأحد، متمنيًا للجميع عامًا مكللًا بالإنجاز والسلامة والتوفيق.
اقرأ أيضًا:
«التعليم» تواصل ترحيل أكثر من 138 مليون كتاب مدرسي لإدارات المناطق
توجيه من وزارة التعليم للإدارات والمدارس حول ضوابط «المنصات الجديدة»
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. عودة قادة المدارس والهيئات الإدارية للعمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.