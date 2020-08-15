غدًا.. عودة قادة المدارس والهيئات الإدارية للعمل

يستعد قادة المدارس والإداريون والإداريات للعودة إلى المدارس بدءًا من يوم غد الأحد، بعد انتهاء إجازتهم الصيفية.

من جانبه، رحَّب المدير العام للتعليم في منطقة الباحة، الدكتور عبد الخالق الزهراني، بعودة قادة وقائدات المدارس والهيئة الإدارية، والمشرفين والمشرفات في عام دراسي جديد.

وقال الزهراني –وفقًا لحساب تعليم الباحة على تويتر- إننا نتشارك المسؤولية خلال العام الدراسي الجديد لتربية أبناء وبنات الوطن، وغرس قيم الفضيلة والانضباط، والالتزام في نفوسهم، ومواصلة خدمة العمل التربوي والتعليمي.

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بدوره، رحّب مدير عام تعليم جدة، بعودة الهيئة الإشرافية والإدارية والقيادات في مكاتب التعليم والمدارس إلى مقار عملهم غدًا الأحد، متمنيًا للجميع عامًا مكللًا بالإنجاز والسلامة والتوفيق.

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