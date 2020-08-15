غدًا.. «المرور» يبدأ تطبيق الرصد الآلي لمخالفتين بالجوف

الغرامة المالية تنتظر المخالفين
أعلن المرور السعودي أنه سيبدأ من غد الأحد، تطبيق الرصد الليلي لمخالفتي حزام الأمان والجوال، في منطقة الجوف.
وذكر المرور –عبر تويتر- أنه متبق يوم واحد على بداية الرصد الآلي لمخالفتي: عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة.
وكانت الإدارة العامة للمرور أوضحت –في وقت سابق- أن قيمة مخالفة عدم ربط حزام الأمان تبلغ 150 ريالًا، ولا تتجاوز 300 ريال في المرة الأولى، وعند تكرارها خلال 30 يومًا يتم رفع الغرامة إلى حدّها الأعلى أو الإيقاف لمدة 24 ساعة أو كلتا العقوبتين.
أما مخالفة استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، فتتراوح قيمة الغرامة بين 500 و900 ريال.
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