إحالة المنشأة للجهات المختصة
ضبطت هيئة الغذاء والدواء، ٣٠٠ ألف عبوة لمنتجات تجميلية داخل مؤسسة غير مرخصة بالرياض.
وذكرت الهيئة –عبر حسابها على تويتر- أنها رصدت مؤسسة غير مرخصة في الرياض، تقوم بتخزين وتداول منتجات تجميلية دون اتباع اشتراطات التخزين السليم، وعليه تم ضبط ٣٠٠ ألف عبوة وإحالة المنشأة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وكانت هيئة الغذاء والدواء، أغلقت أمس الجمعة، مصنع أعلاف غير مرخص في جازان، يمارس نشاطه دون استكمال الاشتراطات اللازمة، وتم ضبط ٣ أطنان من الأعلاف المخزنة في ظروف غير مناسبة.
اقرأ أيضًا:
«الغذاء والدواء» تُحدد المدة المناسبة لاستهلاك وحفظ اللحوم المطبوخة
«الغذاء والدواء» تُفند مزاعم خلو زيت الإبل من الكولسترول
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 300 ألف عبوة منتجات تجميلية مخالفة بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.