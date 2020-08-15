ضبط 300 ألف عبوة منتجات تجميلية مخالفة بالرياض

ضبطت هيئة الغذاء والدواء، ٣٠٠ ألف عبوة لمنتجات تجميلية داخل مؤسسة غير مرخصة بالرياض.

وذكرت الهيئة –عبر حسابها على تويتر- أنها رصدت مؤسسة غير مرخصة في الرياض، تقوم بتخزين وتداول منتجات تجميلية دون اتباع اشتراطات التخزين السليم، وعليه تم ضبط ٣٠٠ ألف عبوة وإحالة المنشأة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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وكانت هيئة الغذاء والدواء، أغلقت أمس الجمعة، مصنع أعلاف غير مرخص في جازان، يمارس نشاطه دون استكمال الاشتراطات اللازمة، وتم ضبط ٣ أطنان من الأعلاف المخزنة في ظروف غير مناسبة.

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