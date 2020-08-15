المالكي: اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة داخل اليمن

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة بالداخل اليمني.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إنَّ قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم السبت من اعتراض وتدمير عددٍ من الطائرات بدون طيار (المفخخة) التي قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقها من العاصمة (صنعاء)، حيث تمَّ اعتراضها وتدميرها بالداخل اليمني .

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