تحت شعار «ألف زائر.. تنزه بحذر».. انطلاق المهرجان الشبابي في مركز بللحمر بعسير

انطلق المهرجان الشبابي بمركز بللحمر بمنطقة عسير تحت رعاية وكيل إمارة منطقة عسير المساعد للشوؤن التنموية ناصر سفر بن زميع المقام بالساحة الشعبية.

ويحتوي المهرجان على عددٍ من الفعاليات المتنوعة بتنظيم من بلدية بللحمر تحت إشراف من رئيس البلدية عبدالله الأسمري وبمشاركة ودعم من رجال الأعمال بمركز بللحمر والأسر المنتجة.

وتوزَّعت ساحته بين الغذاء والدواء ومشاركة جهات أمنية وخدمية وبمشاركة عدد من الفرق الشعبية والأسر المنتجة، ومسرح الأسرة والطفل .

وبيّن رجل الأعمال والمنظم في المهرجان سعد محمد الأحمري، بأنَّ المهرجان يهدف إلى جذب السياح في عسير ومركز بللحمر تحت شعار «مرحبًا ألف زائر.. تنزه بحذر» باتباع الإجراءات الاحترازية كافة في الفعالية حفاظًا على الزوار، مشيرًا إلى أنَّ فعاليات المهرجان تستمر لمدة خمسة أيام.