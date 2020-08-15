السعودية اليوم / بدء التحويل الداخلي والخارجي بجامعة بيشة غدًا



أبها 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة بدء فترة التحويل الداخلي والخارجي للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441-1442هـ، اعتبارًا من يوم غد ، عن طريق البوابة الإلكترونية على الرابط: egistration.ub.edu.sa/bisha/init

وأوضحت أن إجراءات تغيير التخصص تشترط الحصول على معدل تراكمي لفصلين دراسيين وعدم تجاوز أربعة فصول دراسية، مع أحقية التحويل مرة واحدة من كلية إلى كلية أخرى، وإمكانية إدخال رغبة أو أكثر حسب الأولوية، وأحقية التحويل مرتين بين أقسام الكلية.

وأبانت العمادة أنه يشترط للتحويل الخارجي أن يكون الطالب أو الطالبة سعوديًا أومن أم سعودية، ومقيدًا في جامعة سعودية حكومية أو جامعة أهلية معتمدة، وتخضع جميع طلبات التحويل للطاقة الفعلية للقسم أو التخصص وتكون المفاضلة بين الطلاب وفقًا لمعدلاتـهم التراكمية، بالإضافة إلى أن يكون لدى الطالب معدل تراكمي لا يقل عن فصلين دراسيين، ولا يزيد عن أربعة فصول دراسية، مع الالتزام التام بالفترة الزمنية المحددة للتحويل الخارجي، وأن تكون الفترة المتبقية النظامية كافية لاستكمال متطلبات التخرج.

// انتهى //

15:22ت م

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