السعودية اليوم / معهد الإدارة العامة ينفذ برامجه المخصصة لإيفاد موظفي الدولة في مقار المعهد وبرامجه الإعدادية



الرياض 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

أعلن معهد الإدارة العامة أن تنفيذ برامجه الإعدادية المخصصة لإيفاد موظفي القطاع الحكومي ستكون حضوريا في مقار المعهد مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، في حين أن برامجه الإعدادية العامة وبرامج اللغة الإنجليزية المخصصة لخريجي الثانوية العامة سيكون تنفيذها مدمجًا بين محاضرات تدريبية "عن بُعد" وتقييمات نصفية ونهائية في قاعات التدريب. فيما سينفذ المعهد جميع برامجه التدريبية القصيرة "عن بُعد"، في حين أن برامجه التدريبية الموجهة والحلقات التطبيقية المخصصة للقيادات الإدارية ستكون حضورياً في مقار المعهد .

ويأتي هذا التوجه من المعهد في تنفيذ برامجه الإعدادية والتدريبية في الفصل القادم، بعد دراسة جميع المعطيات من إمكانيات مكانية وتقنية للمعهد، وما أُعلن من بروتوكولات وقائية وإجراءات احترازية للحد من انتشار جائحة

كما أن تنفيذ المعهد لبرامجه التدريبية القصيرة "عن بُعد"، والتي تستهدف أعداداً كبيرة من موظفي القطاع الحكومي، يسهم في خفض التكاليف المالية على الأجهزة الحكومية والموظفين مع فاعلية ومرونة في عملية التدريب، خاصة لمن يعملون في مناطق ومدن لا تتوفر بها فروع للمعهد .

من جانبه أكد معالي مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان أن البنية التقنية المتطورة للمعهد ساعدت في نجاح التحول السريع لتنفيذ برامجه التدريبية والإعدادية بشكل طارئ خلال الفصل التدريبي الماضي أثناء تعليق حضور الدارسين والمتدربين لمقار المعهد، حيث تمكن المعهد من تدريب أكثر من 51 ألف متدرب ومتدربة "عن بُعد" خلال تلك الفترة، كما عمل المعهد خلال الفترة الماضية على رصد جميع التحديات والملاحظات، وتحسين الآليات والإجراءات والتقنيات بما يسهم في رفع مستوى جودة تنفيذ البرامج "عن بُعد"، ويحقق أهداف المعهد في إكساب المتدربين المعارف والمهارات المطلوبة.

وحث معالي الدكتور بندر السجان جميع الموظفين والموظفات على الاستفادة من خدمات منصة المعهد للتدريب الإلكتروني "إثرائي" التي تتيح جميع برامجها التدريبية ومؤتمراتها الإلكترونية وإضاءاتها الإثرائية لجميع موظفي القطاع الحكومي، إذ يستطيع أي موظف اختيار البرنامج المناسب له والتسجيل فيه بشكل مباشر وإكماله في أي وقت ومكان يناسبه، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة أو تطبيقاتها في الأجهزة المحمولة، وقد بلغ عدد المستفيدين من برامج منصة "إثرائي" التدريبية خلال الأربعة الأشهر الماضية أكثر من مليون وأربعة وأربعين ألف متدرب ومتدربة من موظفي الأجهزة الحكومية وغيرهم من المواطنين والمقيمين في هذه البلاد المباركة.

يذكر أن المعهد أطلق منصة "إثرائي" نهاية عام 2017م والتي تهدف لتقديم خدمات تدريبية ومعرفية تسهم في التنمية الإدارية بالمملكة.

ويمكن للمقبولين والمقبولات في جميع البرامج زيارة الموقع الإلكتروني للمعهد للحصول على مزيد من المعلومات حول البرامج، وأساليب تنفيذها، وذلك بالدخول من خلال الرابط التالي: https://ipa.sa/2DURKPJ

// انتهى //

15:02ت م

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الرياض 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسأعلن معهد الإدارة العامة أن تنفيذ برامجه الإعدادية المخصصة لإيفاد موظفي القطاع الحكومي ستكون حضوريا في مقار المعهد مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، في حين أن برامجه الإعدادية العامة وبرامج اللغة الإنجليزية المخصصة لخريجي الثانوية العامة سيكون تنفيذها مدمجًا بين محاضرات تدريبية "عن بُعد" وتقييمات نصفية ونهائية في قاعات التدريب. فيما سينفذ المعهد جميع برامجه التدريبية القصيرة "عن بُعد"، في حين أن برامجه التدريبية الموجهة والحلقات التطبيقية المخصصة للقيادات الإدارية ستكون حضورياً في مقار المعهد .ويأتي هذا التوجه من المعهد في تنفيذ برامجه الإعدادية والتدريبية في الفصل القادم، بعد دراسة جميع المعطيات من إمكانيات مكانية وتقنية للمعهد، وما أُعلن من بروتوكولات وقائية وإجراءات احترازية للحد من انتشار جائحة كورونا ، حيث أصبح التدريب "عن بُعد" خياراً إستراتيجياً في قطاع التدريب، إذ يستفيد منه المعهد حالياً في تنفيذ البرنامج كاملاً أو جزءا منه "عن بُعد"، مما يسهم في تقليل كثافة التجمعات البشرية داخل مقار المعهد ويحقق الاشتراطات الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا.كما أن تنفيذ المعهد لبرامجه التدريبية القصيرة "عن بُعد"، والتي تستهدف أعداداً كبيرة من موظفي القطاع الحكومي، يسهم في خفض التكاليف المالية على الأجهزة الحكومية والموظفين مع فاعلية ومرونة في عملية التدريب، خاصة لمن يعملون في مناطق ومدن لا تتوفر بها فروع للمعهد .من جانبه أكد معالي مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان أن البنية التقنية المتطورة للمعهد ساعدت في نجاح التحول السريع لتنفيذ برامجه التدريبية والإعدادية بشكل طارئ خلال الفصل التدريبي الماضي أثناء تعليق حضور الدارسين والمتدربين لمقار المعهد، حيث تمكن المعهد من تدريب أكثر من 51 ألف متدرب ومتدربة "عن بُعد" خلال تلك الفترة، كما عمل المعهد خلال الفترة الماضية على رصد جميع التحديات والملاحظات، وتحسين الآليات والإجراءات والتقنيات بما يسهم في رفع مستوى جودة تنفيذ البرامج "عن بُعد"، ويحقق أهداف المعهد في إكساب المتدربين المعارف والمهارات المطلوبة.وحث معالي الدكتور بندر السجان جميع الموظفين والموظفات على الاستفادة من خدمات منصة المعهد للتدريب الإلكتروني "إثرائي" التي تتيح جميع برامجها التدريبية ومؤتمراتها الإلكترونية وإضاءاتها الإثرائية لجميع موظفي القطاع الحكومي، إذ يستطيع أي موظف اختيار البرنامج المناسب له والتسجيل فيه بشكل مباشر وإكماله في أي وقت ومكان يناسبه، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة أو تطبيقاتها في الأجهزة المحمولة، وقد بلغ عدد المستفيدين من برامج منصة "إثرائي" التدريبية خلال الأربعة الأشهر الماضية أكثر من مليون وأربعة وأربعين ألف متدرب ومتدربة من موظفي الأجهزة الحكومية وغيرهم من المواطنين والمقيمين في هذه البلاد المباركة.يذكر أن المعهد أطلق منصة "إثرائي" نهاية عام 2017م والتي تهدف لتقديم خدمات تدريبية ومعرفية تسهم في التنمية الإدارية بالمملكة.ويمكن للمقبولين والمقبولات في جميع البرامج زيارة الموقع الإلكتروني للمعهد للحصول على مزيد من المعلومات حول البرامج، وأساليب تنفيذها، وذلك بالدخول من خلال الرابط التالي: https://ipa.sa/2DURKPJ// انتهى //15:02ت م0057

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.