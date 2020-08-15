السعودية اليوم / قوات جيش البحر التونسي توقف 9 مهاجرين غير شرعيين شمال شرق البلاد



تونس 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

أوقفت قوات جيش البحر بمدينة قليبية شمال شرق تونس 9 مهاجرين غير شرعيين بعد أن أنقذتهم من الغرق على بعد 9 أميال شرق المدينة .

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني محمد زكري أن الموقوفين كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية، وقد سُلّموا إلى الجهات المختصة لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.

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14:35ت م

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