السعودية اليوم / باكستان تسجل 747 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 وَفَيَات و747 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 288043 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 6162 وفاة.

كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 265624 حالة، بينما توجد 768 حالة في وضع حرج.

// انتهى //

14:35ت م

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إسلام آباد 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 وَفَيَات و747 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 288043 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 6162 وفاة.كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 265624 حالة، بينما توجد 768 حالة في وضع حرج.// انتهى //14:35ت م0049

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