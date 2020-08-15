السعودية اليوم / قوات الأمن العراقية تلقي القبض على 3 إرهابيين في شمال العراق



بغداد 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

ألقت قوات الأمن العراقية بمحافظة نينوى بشمال العراق، اليوم، القبض على 3 إرهابيين ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأفادت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية في بيان صحفي بأن القبض على هؤلاء كان بعد متابعة ميدانية, مشيرة إلى أن أحدهم "انتحاري" في تنظيم "داعش" الإرهابي, مؤكدة أن الأشخاص الثلاثة اعترفوا أثناء التحقيق بانتمائهم لداعش ,واشتراكهم في تنفيذ عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين, وقد أحيلوا إلى القضاء.

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14:35ت م

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