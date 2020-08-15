شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع السلال الغذائية لـ 447 عائلة متضررة في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم المواد الغذائية العاجلة لأهالي المتضررين من انفجار بيروت القاطنين في منطقتي أشرفية ورميل. حيث جرى اليوم توزيع السلال الغذائية والتمور والحليب لـ 447 عائلة متضررة. ويأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية العاجلة المقدمة للمتضررين من حادثة انفجار مرفأ بيروت من أبناء الشعب اللبناني الشقيق.

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