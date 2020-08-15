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4 مدن تسجل 268 إصابة بـ كورونا.. وحالات التعافي 1528 حالة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل (1413) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (31) حالة وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1528) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (264,487) حالة ولله الحمد.
وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الحالات النشطة 29.459 حالة، منها 1.766 حالة حرجة
توزيع الحالات الجديدة
كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1413) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي:
خميس مشيط 76، الدمام 68 ومكة ا لمكرمة 65، الرياض 59، جدة 57، جازان 57، حائل 55، ينبع 53، أملج 45، العيدابي 42، الحرجة 32.
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