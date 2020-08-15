السعودية | السعودية تسجل 1413 إصابة بكورونا و1528 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم السعودية تسجل 1413 إصابة بكورونا و1528 حالة شفاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، عن تسجيل 1413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل 31 وفاة جديدة بالفيروس.

وقالت الوزارة على حسابها في "تويتر"، إنه قد تم تسجيل 1528 حالة تعاف من كوفيد-19، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية في المملكة 264,487 حالة.

وعلى صعيد متصل، كشفت وزارة الصحة السعودية، أمس الجمعة، أنها أجرت 4,001,103 فحوصات مخبرية لفيروس كورونا في المملكة، وذلك بالفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية (PCR TEST)، حيث تُعد السعودية من أوائل الدول في العالم التي وفرت الفحص المخبري للفيروس.

Advertisements

وقد هيأت "الصحة" المختبر الوطني بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وأكثر من 50 مختبراً إقليمياً بمختلف المناطق - مجهزة أيضاً بأحدث التقنيات - تقوم بأداء هذه الفحوصات، إضافة إلى المختبرات بالمستشفيات والوحدات المتخصصة التي أطلقتها الوزارة مؤخراً في أنحاء المملكة، وأسهمت في إحداث نقلة نوعية وتجويد الخدمة من خلال الحصول على نتائج الاختبارات في مدة قياسية، كما أسهمت في تعزيز الوقاية من فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أكدت أن الأشخاص المدخنين أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي دعت فيه إلى فرصة الإقلاع عن ممارسة التدخين.

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها: "حياة جديدة يمكنها أن تبدأ اليوم، لأن التدخين يضعك في قائمة الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا".