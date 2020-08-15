محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 15 أغسطس 2020، تسجيل 1528 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 264487 حالة ولله الحمد. وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1413 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 297315 حالة . 15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441 03:42 PM Advertisements "الصحة" تعلن تسجيل 1528 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1413 إصابة "الصحة" تعلن تسجيل 1528 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1413 إصابة أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 15 أغسطس 2020، تسجيل 1528 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 264487 حالة ولله الحمد. وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1413 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 297315 حالة . الكلمات المفتاحية ، "الصحة" تعلن تسجيل 1528 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1413 إصابة ،

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