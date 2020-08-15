السعودية | التحالف”: اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار “المفخخة” بالداخل اليمني

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن التحالف”: اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار “المفخخة” بالداخل اليمني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:28 مساءً, 15 أغسطس 2020 م المناطق_واس صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار (المفخخة) التي قامت المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقها من العاصمة (صنعاء)، حيث تم اعتراضها وتدميرها بالداخل اليمني .

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