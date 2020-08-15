شكرا لقرائتكم خبر عن "قطان" يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الشؤون الخارجية في تشاد والان نبدء بالتفاصيل

أجرى معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير الشؤون الخارجية في جمهورية تشاد أمين أبّا صديق. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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