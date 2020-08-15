شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تسجل الرقم "مليون" في مشروع ترقيم الإبل والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة البيئة والمياه والزراعة الرقم "مليون" في مشروع ترقيم الإبل إلكترونيًا، سعياً لترقيم كافة الإبل في المملكة. ويأتي الترقيم الإلكتروني للإبل تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وخطط التنمية الوطنية الرامية إلى ضمان استدامة الموارد الحيوية للمملكة، وتحسين الإنتاج الحيواني واستباق الأمراض الوبائية وضبط الإبل السائبة، حيث يتم حقن الشريحة في رقبة الإبل بحجم صغير، وتتكون من 15 رقما يتم قراءتها عن طريق جهاز خاص، وترتبط بقاعدة بيانات في سجلات الوزارة.

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