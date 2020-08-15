شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ٣٠٠ ألف عبوة تجميل غير صالحة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

رصدت هيئة الغذاء والدواء مؤسسة غير مرخصة في الرياض تقوم بتخزين وتداول منتجات تجميلية دون اتباع اشتراطات التخزين السليم، وعليه تم ضبط ٣٠٠ ألف عبوة وإحالة المنشأة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط ٣٠٠ ألف عبوة تجميل غير صالحة بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.