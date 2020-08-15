ضبط 300 ألف عبوة تجميل بمؤسسة غير مرخصة بالرياض

2020-08-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم السبت، أنه تم رصد مؤسسة غير مرخصة في الرياض تقوم بتخزين وتداول منتجات تجميلية دون اتباع اشتراطات التخزين السليم.

وأضافت هيئة الغذاء، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم ضبط ٣٠٠ ألف عبوة وإحالة المنشأة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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