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4 معايير يجب الالتزام بها عند اختيار أماكن الفعاليات
يشترط الابتعاد عن المناطق المأهولة بالسكان
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت الهيئة العامة للترفيه، 4 معايير يجب الالتزام بها عند اختيار أماكن الفعاليات الترفيهية، ومنها الابتعاد عن المناطق المأهولة بالسكان، وأن يكون مكان الفعالية بعيداً بشكل كافٍ عن المساجد والأماكن الدينية.
وشددت الهيئة أيضاً على أهمية أن يكون هناك عددٌ كافٍ لمواقف المركبات في مكان الفعالية يتناسب مع عدد الحضور المتوقع.
كما أكدت هيئة الترفيه على أهمية أن تتسع المداخل والمخارج لمقر الفعالية للعدد المتوقع من المركبات ولا تسبب ازدحاما في الطرق الرئيسية.
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