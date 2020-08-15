السعودية | السعودية: انطلاق "سينما الشارع" ضمن فعاليات صيف عسير ٢٠٢٠

شكرا لقرائتكم السعودية: انطلاق "سينما الشارع" ضمن فعاليات صيف عسير ٢٠٢٠ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تنطلق مساء اليوم السبت إحدى أبرز فعاليات صيف عسير ٢٠٢٠ بعنوان "سينما الشارع" التي ستعرض عدداً من أبرز الأفلام السينمائية العالمية، ضمن ضوابط معينة تراعي الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتُمكن هذه الفعالية النوعية التي ستقام في حي المحالة بمدينة أبها، جميع أفراد العائلة من مشاهدة أفلامهم المفضلة وهم داخل سياراتهم الخاصة، بمتعة عالية وفي ظل التباعد الاجتماعي الكامل.

وأوضحت الجهة المنظمة للفعالية، أنها حرصت على اختيار أفلام ذات تقييم فني عالٍ تلبي تطلعات أهالي منطقة عسير وزوارها المهتمين بالسينما، مما يجمع بين المتعة والثقافة، حيث يمكن الحجز الإلكتروني عبر الدخول لموقع "سينما الشارع" والحسابات الخاصة بالفعالية على وسائل التواصل الاجتماعي.