السعودية | تعيين 10 سعوديات في مناصب قيادية برئاسة الحرمين الشريفين

شكرا لقرائتكم تعيين 10 سعوديات في مناصب قيادية برئاسة الحرمين الشريفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قراراً بتعيين 10 سيدات في مناصب قيادية عليا في رئاسة الحرمين الشريفين، وذلك "تمكيناً للمرأة السعودية ذات التأهيل العالي والقدرات المهنية".

وقالت الرئاسة إن تعيين القياديات تم بتوجيه من الرئيس العام لشؤون الحرمين الدكتور عبدالرحمن السديس، وذلك "سعياً للارتقاء بمستوى العمل بالرئاسة واستثماراً للكوادر الوطنية المؤهلة".

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الرئيس العام لشؤون الحرمين الدكتور عبدالرحمن السديس

وأبانت أن التعيينات تمت في جميع التخصصات والمجالات، سواءً التوجيهية أو الإرشادية أو التطويرية أو الإدارية أو اللغوية أو التقنية أو الهندسية أو الإدارية أو الإشرافية أو الخدمية، وفي مجال المكتبات وخدمات البحث العلمي وغيرها.

كما شملت إدارات مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين ومكتبة الحرم المكي الشريف ومكتبة المسجد الحرام وغيرها.

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، قد وجّه في وقت سابق بإنشاء عدد من الوكالات والوكالات النسائية المساعدة وإعادة هيكلة عدد من الإدارات العامة المختصة بشؤون المرأة في الرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي بهدف تسخير الطاقات والارتقاء بمستوى الخدمات.