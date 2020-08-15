، بالصور.. كهوف السعودية الساحرة التي تحوي "أسرار البشرية" .. تعرف عليها ،

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
بدأ النشاط الرسمي لاستكشاف الكهوف والمغارات الصحراوية في السعودية عام 1980 بدراسة خرائط قديمة توضح آبار المياه الطبيعية المتجمعة حول قرية المعاقلة التي تقع شرق صحراء الدهناء.
الكهوف تحتضن التاريخ وأسرار البشرية التي لا يمكن أن تحصل عليها إلا عن طريقها أو عن طريق المغارات وجدرانها، والعالم من حولنا يمتلئ بعشرات الألوف من الكهوف ما بين الصغير والكبير وما داخل الجبل أو أسفل الأرض وما بين كهوف ومغارات تحوى بحيرات أو أنهاراً أو آثاراً أو كتابات أو مأوى للمضطهدين؛ فقصص الكهوف لا تُعد ولا تحصى.
والكهف أو المغارة علمياً عبارة عن فجوة أو تجويف في طرف مرتفع صخري أو في باطن الأرض، وفي العادة يكثر وجوده في البلاد الصخرية وذات الأراضي الكلسية أو الجبلية.
وبنهاية هذه الاستكشافات التي امتدت حتى عام 2000م أصدرت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية التي دعمت هذه الاستكشافات، كتاباً مصوراً عنها بعنوان "الكهوف الصحراوية في المملكة العربية السعودية".
تعتبر الدحول - وهو الاسم المحلي للكهوف والمغارات الصحراوية السعودية - من أجمل وأروع المناطق السياحية الطبيعية في قلب الصحراء، وقد أصبحت مؤخراً مقصداً للكثير من الرحلات البرية السياحية ولهواة الاستكشاف والبحث في أعماق الصحراء.
ويتجه مستكشفو الكهوف إلى أعماقها تجذبهم إليها البيئة الغريبة والخلابة التي تتباين تمامًا مع الصحراء الحارقة فوق السطح، وبعضهم يتوق للتحدي بالمخاطرة.
وذكر أستاذ الجيولوجيا الدكتور عبدالعزيز بن لعبون، أن عددها يفوق الألف والمكتشف منها ما يقارب 300 كهف والمعروف أقل من 10 كهوف موجودة في شمال الرياض والمناطق الشمالية ومنطقة الحرام، وأكثرها في المنطقتين الوسطى والشرقية.
السعودية آبار المياه الطبيعية
بالصور.. كهوف السعودية الساحرة التي تحوي "أسرار البشرية" .. تعرف عليهاخالد خليل الخليج 365 2020-08-15
بدأ النشاط الرسمي لاستكشاف الكهوف والمغارات الصحراوية في السعودية عام 1980 بدراسة خرائط قديمة توضح آبار المياه الطبيعية المتجمعة حول قرية المعاقلة التي تقع شرق صحراء الدهناء.
الكهوف تحتضن التاريخ وأسرار البشرية التي لا يمكن أن تحصل عليها إلا عن طريقها أو عن طريق المغارات وجدرانها، والعالم من حولنا يمتلئ بعشرات الألوف من الكهوف ما بين الصغير والكبير وما داخل الجبل أو أسفل الأرض وما بين كهوف ومغارات تحوى بحيرات أو أنهاراً أو آثاراً أو كتابات أو مأوى للمضطهدين؛ فقصص الكهوف لا تُعد ولا تحصى.
والكهف أو المغارة علمياً عبارة عن فجوة أو تجويف في طرف مرتفع صخري أو في باطن الأرض، وفي العادة يكثر وجوده في البلاد الصخرية وذات الأراضي الكلسية أو الجبلية.
وبنهاية هذه الاستكشافات التي امتدت حتى عام 2000م أصدرت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية التي دعمت هذه الاستكشافات، كتاباً مصوراً عنها بعنوان "الكهوف الصحراوية في المملكة العربية السعودية".
تعتبر الدحول - وهو الاسم المحلي للكهوف والمغارات الصحراوية السعودية - من أجمل وأروع المناطق السياحية الطبيعية في قلب الصحراء، وقد أصبحت مؤخراً مقصداً للكثير من الرحلات البرية السياحية ولهواة الاستكشاف والبحث في أعماق الصحراء.
ويتجه مستكشفو الكهوف إلى أعماقها تجذبهم إليها البيئة الغريبة والخلابة التي تتباين تمامًا مع الصحراء الحارقة فوق السطح، وبعضهم يتوق للتحدي بالمخاطرة.
وذكر أستاذ الجيولوجيا الدكتور عبدالعزيز بن لعبون، أن عددها يفوق الألف والمكتشف منها ما يقارب 300 كهف والمعروف أقل من 10 كهوف موجودة في شمال الرياض والمناطق الشمالية ومنطقة الحرام، وأكثرها في المنطقتين الوسطى والشرقية.
15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
03:02 PM
بدأ النشاط الرسمي منذ عام 1980
بدأ النشاط الرسمي لاستكشاف الكهوف والمغارات الصحراوية في السعودية عام 1980 بدراسة خرائط قديمة توضح آبار المياه الطبيعية المتجمعة حول قرية المعاقلة التي تقع شرق صحراء الدهناء.
الكهوف تحتضن التاريخ وأسرار البشرية التي لا يمكن أن تحصل عليها إلا عن طريقها أو عن طريق المغارات وجدرانها، والعالم من حولنا يمتلئ بعشرات الألوف من الكهوف ما بين الصغير والكبير وما داخل الجبل أو أسفل الأرض وما بين كهوف ومغارات تحوى بحيرات أو أنهاراً أو آثاراً أو كتابات أو مأوى للمضطهدين؛ فقصص الكهوف لا تُعد ولا تحصى.
والكهف أو المغارة علمياً عبارة عن فجوة أو تجويف في طرف مرتفع صخري أو في باطن الأرض، وفي العادة يكثر وجوده في البلاد الصخرية وذات الأراضي الكلسية أو الجبلية.
وبنهاية هذه الاستكشافات التي امتدت حتى عام 2000م أصدرت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية التي دعمت هذه الاستكشافات، كتاباً مصوراً عنها بعنوان "الكهوف الصحراوية في المملكة العربية السعودية".
تعتبر الدحول - وهو الاسم المحلي للكهوف والمغارات الصحراوية السعودية - من أجمل وأروع المناطق السياحية الطبيعية في قلب الصحراء، وقد أصبحت مؤخراً مقصداً للكثير من الرحلات البرية السياحية ولهواة الاستكشاف والبحث في أعماق الصحراء.
ويتجه مستكشفو الكهوف إلى أعماقها تجذبهم إليها البيئة الغريبة والخلابة التي تتباين تمامًا مع الصحراء الحارقة فوق السطح، وبعضهم يتوق للتحدي بالمخاطرة.
وذكر أستاذ الجيولوجيا الدكتور عبدالعزيز بن لعبون، أن عددها يفوق الألف والمكتشف منها ما يقارب 300 كهف والمعروف أقل من 10 كهوف موجودة في شمال الرياض والمناطق الشمالية ومنطقة الحرام، وأكثرها في المنطقتين الوسطى والشرقية.
، بالصور.. كهوف السعودية الساحرة التي تحوي "أسرار البشرية" .. تعرف عليها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. كهوف السعودية الساحرة التي تحوي "أسرار البشرية" .. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.