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نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، "718" جولة رقابية، منها "5" جولات مشتركة مع الجهات المعنية، على الأسواق المركزية ومساكن العمالة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار العدوى وتعزيز السلامة الصحية للمواطنين والمقيمين.
وأسفرت الجولات عن تحرير "29" مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية، و"15" مخالفة تكدس بالأسواق المركزية، ومخالفة واحدة للتكدس في مساكن العمالة.
كما قامت الأمانة بتطهير وتعقيم "487" موقعاً بالمنطقة، باستخدام "152722" لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة "9532" فرداً ضمن الكوادر البشرية بالنظافة.
ونوهت أمانة الشرقية إلى استمرار حملاتها الرقابية التي شملت بلديات المُدن والمحافظات التابعة لها، والتي تستهدف المنشآت التجارية؛ لتعزيز السلامة والبيئة الصحية للجميع، داعيةً الى التعاون معها بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال مركز 940.أمانة المنطقة الشرقية
15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441 02:54 PM
للحد من انتشار العدوى وتعزيز السلامة الصحية للمواطنين والمقيمين
نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، "718" جولة رقابية، منها "5" جولات مشتركة مع الجهات المعنية، على الأسواق المركزية ومساكن العمالة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار العدوى وتعزيز السلامة الصحية للمواطنين والمقيمين.
وأسفرت الجولات عن تحرير "29" مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية، و"15" مخالفة تكدس بالأسواق المركزية، ومخالفة واحدة للتكدس في مساكن العمالة.
كما قامت الأمانة بتطهير وتعقيم "487" موقعاً بالمنطقة، باستخدام "152722" لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة "9532" فرداً ضمن الكوادر البشرية بالنظافة.
ونوهت أمانة الشرقية إلى استمرار حملاتها الرقابية التي شملت بلديات المُدن والمحافظات التابعة لها، والتي تستهدف المنشآت التجارية؛ لتعزيز السلامة والبيئة الصحية للجميع، داعيةً الى التعاون معها بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال مركز 940.
، أمانة الشرقية تنفذ 718 جولة على الأسواق المركزية ومساكن العمالة ،
المصدر : الخليج 365
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