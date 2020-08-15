، تنبيه متقدم لـ"جازان": أمطار متوسطة إلى غزيرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الحالة تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الـ9 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "محافظات أبو عريش، واحد المسارحة، والداير بني مالك، والطوال، والعارضة، وصامطة، وفيفا، وهروب".

وذكرت "الهيئة" أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساء.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة جازان