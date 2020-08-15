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سجّلت الإمارات العربية المتحدة 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة حالة واحدة.
وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك وصل مجموع الحالات المصابة إلى 64,102 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 361 وفاة، مشيرة إلى شفاء 98 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 57,571 حالة.
من ناحية أخرى، سجل السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من بينها 3 حالات وفاة.
وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 12211 حالة، بينها 796 حالة وفاة.
وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 6340 بعد تسجيل 15 حالة جديدة.الإمارات فيروس كورونا الجديد
15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441 02:32 PM
أبوظبي تعلن أن مجموع الإصابات وصل إلى 64,102من الإمارات والسودان.. آخر ارقام سجلتها "الجائحة"
سجّلت الإمارات العربية المتحدة 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة حالة واحدة.
وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك وصل مجموع الحالات المصابة إلى 64,102 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 361 وفاة، مشيرة إلى شفاء 98 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 57,571 حالة.
من ناحية أخرى، سجل السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من بينها 3 حالات وفاة.
وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 12211 حالة، بينها 796 حالة وفاة.
وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 6340 بعد تسجيل 15 حالة جديدة.
، من الإمارات والسودان.. آخر ارقام سجلتها "الجائحة" ،
المصدر : الخليج 365
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