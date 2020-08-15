استعلام حساب المواطن أسماء المستفيدين أغسطس 2020 موقع ca.gov.sa الإلكتروني

نوفر الآن رابط استعلام حساب المواطن 1441 السعودي للتعرف على حالة الأهلية بعد أن تم الإعلان الآن عن صدور نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة الحالية، حيث يتم التحقق من الأهلية عن طريق دخول موقع حساب المواطن الرسمي ca.gov.sa الإلكتروني، ويتم التسجيل في دورة الاستحقاق القادمة للاستفادة من مبالغ الدعم المقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية للمستحقين الفعليين.

وقد زادت عمليات البحث والاستفسار عن موعد نزول حساب المواطن السعودي 1441 الخاص بدورة استحقاق أغسطس 2020، حيث يود العديد من المواطنين المسجلين في البرنامج للحصول على الدعم النقدي في معرفة موعد صرف حساب المواطن أو كم باقي على نزول حساب المواطن أغسطس، والإطلاع على عداد حساب المواطن لمعرفة عدد الأيام المتبقية على إيداع حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين، ومن خلال موقعنا موقع معاك يا وطن يمكنكم التعرف على موعد إيداع حساب المواطن 1441، إلى جانب رابط دخول موقع حساب المواطن للإطلاع على نتائج الأهلية، كما يمكنكم التعرف على وسائل اتصال حساب المواطن المتنوعة ومنها رقم تليفون حساب المواطن الموحد.

استعلام حساب المواطن 1441

برنامج حساب المواطن السعودي المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية هو برنامج وطني تم إطلاقه وإنشاءه من أجل رفع كفاءة الدعم الحكومي الذي يتم توجيه وتخصيصه للمواطنين السعوديين المستحقين، ويتم الحصول على المبالغ النقدية من حساب المواطن بصورة مباشرة عن طريق التسجيل في المنصة الموحدة “بوابة حساب المواطن” الإلكترونية، ومن ثم انتظار نتيجة أهلية المُسجل أو نتيجة الاستحقاق، حيث يمكن الإطلاع على حالة الأهلية بعد الإعلان عن صدورها مباشرةً.

ويعمل برنامج حساب المواطن على تخفيف الأعباء الناتجة عن إصلاحات المملكة الاقتصادية ضمن رؤية المملكة الحكيمة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، حيث يهدف البرنامج لتخفيف الآثار الاقتصادية المختلفة على أصحاب الدخل المنخفض، إلى جانب تشجيع المواطنين بالمملكة العربية السعودية على ترشيد الاستهلاك لمنتجات الطاقة والمياه، ومن يرغب في استعلام حساب المواطن السعودي، يمكنه ذلك الآن من خلال اتباع رابط دخول بوابة حساب المواطن الرسمي التالي (ca.gov.sa).

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ويتم استقبال طلبات التسجيل في حساب المواطن للاستفادة من مبالغ دعم الدفعة الثامنة والعشرون الخاصة بشهر مارس 2020 حالياً عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية التابعة لوزارة العمل، وبعد الانتهاء من تسجيل حساب مواطن جديد يتم دراسة حالة الأهلية من جانب برنامج حساب المواطن، ثم يتم الإعلان صدور نتائج الأهلية ليتم التحقق منها من خلال الدخول للبوابة الإلكترونية للبرنامج “صفحة دراسة الأهلية”، ومن يرغب في تحديث حساب المواطن يمكنه ذلك الآن من خلال دخول موقع حساب المواطن الإلكتروني.

موعد صرف حساب المواطن أغسطس 2020

وفقاً لمواعيد صرف حساب المواطن السعودي المحددة من جانب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فمن المقرر أن يتم صرف وإيداع مبالغ حساب المواطن الدفعة الثالثة والثلاثون في حسابات المستفيدين/المستفيدات البنكية في تاريخ العاشر من الشهر الميلادي “أغسطس 2020″، حيث يتم إيداع حساب المواطن مع بداية الساعات الأولى من صباح يوم الصرف، ويستمر إيداع حساب المواطن للمستفيدين ممن اكتملت طلباتهم قبل تاريخ العاشر من الشهر الماضي، بالإضافة إلى مستفيدي الدفعات السابقة على مدار اليوم حتى يتم الانتهاء من مُخصصات دورة الاستحقاق كاملةً.

موعد نزول حساب المواطن أغسطس 2020: يوم الاثنين 10 أغسطس 2020م الموافق لتاريخ 20 ذي الحجة 1441هـ.

أما فيما يتعلق بـ عداد حساب المواطن أو المدة المتبقية على نزول حساب المواطن 1441 اعتباراً من اليوم الأربعاء بتاريخ 5 أغسطس 2020 الموافق لتاريخ 15 ذي الحجة 1441، فإن عدد الأيام المتبقية على الصرف والإيداع هو (5 أيام)، ويتم استعلام حساب المواطن أسماء المستفيدين والمستفيدات فور إطلاق الأسماء من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال.